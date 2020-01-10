سائرون : اعادة الثقة بعبد المهدي ممكنة دستوريا



اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :" ان مطالبة بعض القوى الشيعية باعادة الثقة بعادل عبد المهدي ، ممكنة في الدستور الا انها لاتتوافق مع مطلب المرجعية والمحتجين".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان موقف التيار الصدري مازال ثابتا في موضوع اختيار رئيس وزراء جديد بما يوافق مطالب الشعب العراقي , ممثلا بالنزاهة والقوة وغير ضعيف ويحظى بقبول شعبي واسع , فضلا عن تطابقه مع مواصفات المرجعية الدينية " .



واضاف :" ان مطالبة بعض القوى الشيعية باعادة الثقة من جديد بعادل عبد المهدي من الناحية الدستورية ممكنة , الا انها تتعارض مع مطلب المرجعية التي على ضوئها قدم عبد المهدي استقالته " , مؤكدا :" ان التيار الصدري لايحيد عن نصيحة المرجعية الدينية بخصوص حكومة تصريف الاعمال" .



واشار الى :" ان الكتل السياسية بدأت تتحرك بكل جدية للتشاور لانهاء ازمة ملف الحكومة الجديدة ، وان دعوة الصدر بتحديد 15 يوما لتسمية الحكومة ، تعد دافعا لجميع الكتل السياسية ".



ف.ا