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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 12:24 م

سائرون : اعادة الثقة بعبد المهدي ممكنة دستوريا

رياض-المسعودي (1)

اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي  :" ان  مطالبة بعض القوى الشيعية باعادة الثقة بعادل عبد المهدي ،  ممكنة في الدستور الا انها لاتتوافق مع مطلب المرجعية والمحتجين". 

وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان موقف التيار الصدري مازال ثابتا في موضوع اختيار رئيس وزراء جديد بما يوافق مطالب الشعب العراقي , ممثلا بالنزاهة والقوة وغير ضعيف ويحظى بقبول شعبي واسع , فضلا عن تطابقه مع مواصفات المرجعية الدينية " . 

واضاف :" ان مطالبة بعض القوى الشيعية باعادة الثقة من جديد بعادل عبد المهدي من الناحية الدستورية ممكنة , الا انها تتعارض مع مطلب المرجعية التي على ضوئها قدم عبد المهدي استقالته "  , مؤكدا  :" ان  التيار الصدري لايحيد عن نصيحة المرجعية الدينية بخصوص حكومة تصريف الاعمال" . 

واشار الى :" ان الكتل السياسية بدأت تتحرك بكل جدية للتشاور لانهاء ازمة ملف الحكومة الجديدة ، وان دعوة الصدر بتحديد 15 يوما لتسمية الحكومة ،  تعد دافعا لجميع الكتل السياسية ".

ف.ا
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