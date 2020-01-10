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الجمعة, 10 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 12:23 م

واشنطن تعلن مشاركتها في التحقيق بسقوط الطائرة الأوكرانية

الطائرة الأوكرانية

أعلنت الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة النقل، أنها ستنضم للتحقيق في حادثة تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

وفي بيان نُشر على حساب "تويتر" الخاص بها، قالت الهيئة إنها "تلقت إخطارا رسميا" من إيران بشأن الحادث الذي وقع فجر الأربعاء.

وسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 أميركية الصنع، بعد دقائق من إقلاعها من طهران، بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أميركية.

وقالت الهيئة الأميركية التي تحقق في حوادث النقل، "قامت الهيئة بتعيين ممثل معتمد للتحقيق في الحادث".

وقال البيان "تواصل الهيئة مراقبة الموقف المحيط بالتحطم وتقييم مستوى مشاركتها في التحقيق" الذي ستقوده ايران.

وختمت الهيئة بيانها بالقول: "كما هو الحال مع أي تحقيق، فإن الوكالة لن تتكهن بشأن سبب الحادث".

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