نائب كردي : الاقليم لايؤيد اخراج القوات الامريكية



اعلن النائب عن التحالف الكردستاني سليم همزة :" ان حكومة اقليم كردستان لا تؤيد اخراج القوات الامريكية والتحالف الدولي من العراق ".



وقال همزة في تصريح صحفي :" ان الولايات المتحدة الامريكية ستواصل بقاءها في العراق ، وهي تعمل على بناء اكبر مطار عسكري في قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار"، مبينا :" ان تصويت مجلس النواب على قرار اخراج القوات الامريكية حصل من طرف واحد فقط ، وليست جميع المكونات مؤيدة لذلك القرار".



واضاف :" ان اقليم كردستان غير مؤيد لاخراج القوات الامريكية من اربيل او من عموم محافظات العراق ، و القيادات الكردية ترى وجود حاجة لبقاء قوات التحالف الدولي بسبب خطر الارهاب وعصابات داعش".



ف.ا