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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 12:22 م

نائب كردي : الاقليم لايؤيد اخراج القوات الامريكية

سليم همزة

اعلن النائب عن التحالف الكردستاني سليم همزة :" ان  حكومة اقليم كردستان لا تؤيد اخراج القوات الامريكية والتحالف الدولي من العراق ". 

وقال همزة في تصريح صحفي :" ان الولايات المتحدة الامريكية ستواصل بقاءها في العراق ، وهي  تعمل على بناء اكبر مطار عسكري في قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار"،  مبينا :" ان تصويت مجلس النواب على قرار اخراج القوات الامريكية حصل من طرف واحد فقط ، وليست جميع المكونات مؤيدة لذلك القرار". 

واضاف :" ان  اقليم كردستان غير مؤيد لاخراج القوات الامريكية من اربيل او من عموم محافظات العراق ، و القيادات الكردية ترى وجود حاجة لبقاء قوات التحالف الدولي بسبب خطر الارهاب وعصابات داعش". 

ف.ا
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