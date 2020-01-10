اغتيال مخلص كمركي في ديالى

أغتال مسلحون مجهولون مخلصا كمركيا في ناحية مندلي في محافظة ديالى. وقال مصدر امني ان مسلحين مجهولين اغتالوا مخلصا كمركيا يعمل في منفذ مندلي شرق ديالى باطلاق النار عليه اثناء تواجده قرب منزله بضواحي الناحية . ف.ا Copy أخبار متعلقة ردا على صحيفة ايرانية..حكومة اقليم كردستان تنفي صلة رئيس الحكومة بعملية اغتيال سليماني نقابة الفنانين تدين محاولة اغتيال فنان وتصف الحكومة بـ"العاجزة عن كشف القتلة" عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻮﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻴﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق عبد المهدي يزور الخميس ثلاث مدن في الصين ويوقع اتفاقيات اﻟﻬﺠﺮة: اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ للنازحين ضمن جدول أعمال اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ