بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 10 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
طائرة ألمانية كانت متوجهة إلى إيران تعود أدراجها بعد الإقلاع بساعة بالصور.. متظاهرو الناصرية يتوافدون على ساحة الحبوبي المئات يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد عاجل.. ترامب: سنهزم الإسلام السياسي المتطرف تظاهرات العراق تدخل يومها المائة.. والمتظاهرون يخرجون اليوم في "مليونية كانون" إطلاق سراح الناشط محمد فاضل بعد 3 أيام من اختطافه في بغداد الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران اكثر من 50 اصابة بـ " حبة بغداد " في احدى نواحي ديالى سليماني لعب دورا بارزا في تأجيج الحرب بسوريا.. وارتكب أكبر مجزرة ضد الإنسانية في حلب مدان بالانتماء لداعش .. حكمته كركوك بالسجن 15 عاما وبغداد افرجت عنه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 12:11 م

بعد تحذيرات أمريكية.. تعليمات إيرانية لميليشياتها في العراق بعدم التعرض للمصالح الأمريكية

خامنئي وبومبيو

أكد مراقبون، أن إيران والميليشيات التابعة لها في العراق تتحاشى توجيه ضربات تلحق خسائر حقيقية بالقواعد والمؤسسات الأمريكية خوفا من الرد الأمريكي الذي قد ينتهي بإسقاط النظام السياسي في إيران.

وأشاروا إلى أن لهجة التهديد خفت لدى الفصائل المسلحة المدعومة من إيران واكتفت بالتصعيد الإعلامي.

وقالت مصادر مقربة من ميليشيات الحشد الشعبي، إن تعليمات إيرانية صريحة ابلغت للفصائل المسلحة الشيعية في العراق بعدم التعرض للمصالح الأجنبية في العراق ومن ضمنها الأمريكية.

وبينت ان التعليمات الإيرانية جاءت بعد تحذيرات أمريكية سرية وشديدة اللهجة لإيران عبر طرف وسيط وعبر عادل عبدالمهدي نفسه مفادها أن واشنطن ستواصل اغتيال جميع رؤساء الفصائل إذا تعرض اي منها للمصالح الأمريكية في العراق فضلا عن استهداف مواقع استراتيجية في إيران.

ومن بين المؤشرات التي التقطتها طهران وجود خطة جاهزة للإطاحة بالطبقة السياسية العراقية المرتبطة بإيران عبر سيطرة قوات النخبة من الجيش العراقي بدعم أمريكي على المنطقة الخضراء والامساك بمراكز صنع القرار السياسي والامني.

وكان زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد نفى أن تكون الفصائل المسلحة هي من استهدفت السفارة الأمريكية بصواريخ باليستية مبينا ان السفارة الأمريكية ليست ضمن أهداف الرد الانتقامي على مقتل سليماني.

وتدور في الأوساط السياسية والبرلمانية احاديث لإعادة الثقة بعادل عبدالمهدي رئيسا للوزراء بعد أن عجزت الطبقة السياسية الموالية لإيران عن تمرير شخصية تخدم مصالحها ولكون عبدالمهدي يحظى برضا إيران وعدم اعتراض واشنطن لكن تنسيقيات التظاهرات أعلنت انها ستنظم مسيرات راجلة إلى مدينة النجف لمطالبة المرجعية بالتدخل وإبعاد اي فرصة لعودة عبدالمهدي إلى رئاسة الحكومة.

من جانبه، أكدت مصادر بريطانية لصحيفة "جارديان" أنها خلصت إلى أن إيران تعمدت تقليص الأضرار الناجمة عن هجماتها الصاروخية على قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية بالعراق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بريطانية ترجيحها أن سبب عدم سقوط أي خسائر بشرية في قوات التحالف الدولي جراء الهجمات الإيرانية، أمس الأربعاء، يعود إلى أن الجمهورية الإسلامية اختارت أن "تخطئ عمدا".

وأوضحت المصادر أن تلك الهجمات كانت بمثابة "استعراض، وكان بإمكان طهران، التي يعتقد أن دقة صواريخها تصل إلى 50 مترا، إلحاق ضرر أكبر بكثير لو كانت ترغب في ذلك".

وذكر مصدر في وزارة الدفاع البريطانية للصحيفة أن إنذارا مبكرا من قبل إيران أتاح لقوات التحالف الدولي اتخاذ إجراءات لتفادي سقوط خسائر في صفوفها، مضيفا أن وقتا كافيا أعطي لعسكريي التحالف للذهاب إلى الملجأ.

وتتوافق استنتاجات المصادر البريطانية بهذا الشأن مع ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ساحة التحرير

تظاهرات العراق تدخل يومها المائة.. والمتظاهرون يخرجون اليوم في "مليونية كانون" 10 كانون الثاني 2020 03:27 م

قاسم سليماني وعصابات ايران في كل مكان

سليماني لعب دورا بارزا في تأجيج الحرب بسوريا.. وارتكب أكبر مجزرة ضد الإنسانية في حلب 10 كانون الثاني 2020 12:38 م

الطائرة الأوكرانية

أوكرانيا لا تستبعد سقوط الطائرة بضربة صاروخية.. ومسؤولون أمريكيون يرجحون سقوطها بصاروخ إيراني 10 كانون الثاني 2020 11:36 ص

ترامب

الجيش الأمريكي يدرس تعديلات دفاعية لقواته في العراق.. وترامب يفرض عقوبات إضافية على إيران 10 كانون الثاني 2020 11:18 ص

خامنئي وعبد المهدي

لم تقدم إيران أي اعتبار لبغداد في الرد على اغتيال سليماني.. ونشطاء يطالبون بتحرير العراق من التدخل الفارسي 10 كانون الثاني 2020 10:26 ص

11

حكاية طفل فر من إيران صغيرا.. وعاد رجلا يقود حاملة طائرات أميركية تتجه إلى الخليج العربي 08 كانون الثاني 2020 04:45 م

1

المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة التحرير.. ونشطاء يسخرون: لماذا صواريخ إيران لا تسقط إلا في العراق؟ 08 كانون الثاني 2020 04:28 م

قصف

بعد استغلال مقتل سليماني و المهندس .. القوى الشيعية هل تركب موجة الصواريخ الايرانية ؟! 08 كانون الثاني 2020 04:19 م

التعليقات