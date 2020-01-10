سائرون: سنضغط من أجل تسمية رئيس الحكومة الجديد خلال أيام





أكد تحالف سائرون، انه سيضغط من أجل تسمية رئيس الحكومة الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة.



وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي، ان "تحالف سائرون، سوف يضغط على القوى السياسية، من أجل تسمية رئيس الحكومة الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة، ويكون اختيار الشخصية وفق المواصفات، التي دعا اليها المتظاهرين".



وبين المكصوصي ان "وضع العراق، الأمني والسياسي، وحتى الاجتماعي، لا يسمح ان تتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، لفترة اطول، فهذا التأخير هو سبب المشاكل التي تمر بها البلاد، وهذا ما يتحمله قادة الكتل والأحزاب السياسية".



ف.ا