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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 11:32 ص

التحالف الدولي يعلّق أنشطته العسكرية في العراق

قوات التحالف الدولي - أرشيفية
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، ، تعليق أنشطته العسكرية في العراق، للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة،  في بيان على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تشمل الأنشطة التي تم تعليقها، التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش".

وتابع البيان: "رغم تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، فإن الأنشطة (الأخرى) تستمر بشكل طبيعي، بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار، وتعطيل التمويل".

وأضاف: "ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية، التي لم يعد مسموحا لها بالبقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 الماضي.

وختم: "نعتقد أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف، ومن بينهم العراق، أن نواصل القتال ضد داعش.

ف.ا
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