التحالف الدولي يعلّق أنشطته العسكرية في العراق

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، ، تعليق أنشطته العسكرية في العراق، للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.



وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تشمل الأنشطة التي تم تعليقها، التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش".



وتابع البيان: "رغم تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، فإن الأنشطة (الأخرى) تستمر بشكل طبيعي، بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار، وتعطيل التمويل".



وأضاف: "ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية، التي لم يعد مسموحا لها بالبقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 الماضي.



وختم: "نعتقد أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف، ومن بينهم العراق، أن نواصل القتال ضد داعش.



ف.ا