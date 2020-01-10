الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الايراني وتبلغه رفض العراق قصف معسكرات داخل العراق



استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الايراني المؤقت موسى طبطبائي؛ وابلغته برفض حكومة جمهورية العراق قصف معسكرات داخل الاراضي العراقية تضم قوات عراقية وغير عراقية واعتباره خرقاً للسيادة العراقية.



وقالت في بيان انه تم إبلاغ القائم بالأعمال برفض حكومة جمهورية العراق تلك الاعتداءات واعتبارها خرقاً للسيادة العراقية، وكذلك دعوة جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات، بالاضافة الى التأكيد على ان العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين".



ف.ا