رئيس وزراء كندا: الطائرة الاوكرانية اصيبت بصاروخ ايراني ارض-جو





أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ، أن لديه معلومات مخابراتية من مصادر متعددة تقول إن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية.



وقال ترودو في تصريح صحفي ان "الطائرة الاوكرانية اصيبت بصاروخ ايراني وفق معلوماتنا"، ".



واضاف ان "الصاروخ الذي اصاب الطائرة هو ارض جو.



وكان ترودو وعد أهالي الضحايا الكنديين في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، بكشف دقيق عن ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من طهران.



ونقل عن ترودو قوله: "ستواصل حكومتنا التعاون بشكل وثيق مع شركاء دوليين لضمان التحقيق، على نحو دقيق في الحادث، والإجابة على أسئلة الكنديين"، مشيرا إلى أن وزير خارجيته فرانسوا فيليب شامبان يجري اتصالات مع الحكومة الأوكرانية وسلطات أخرى مهمة.



ف.ا