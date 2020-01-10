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الجمعة, 10 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 كانون الثاني 2020 09:42 ص

كندا: الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ إيراني وفق معلوماتنا

جاستن ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن أن العديد من المصادر الاستخباراتية، بما في ذلك الكندية، تشير إلى أن طائرة البوينغ 737 التي تحطمت بالقرب من طهران الأربعاء "أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني".

وقال ترودو في مؤتمر صحافي "لدينا معلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك من حلفائنا ومن اجهزتنا… تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني. ربما لم يكن الأمر متعمداً".

وقتل في الحادث ٦٣ كنديا بين ١٧٦ شخصا .

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن لديه شكوكاً بشأن أسباب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها فيما أفادت وسائل إعلام أميركية أن أجهزة الاستخبارات تزداد قناعة بأن الطائرة أسقطت بطريق الخطأ بصاروخ إيراني.

وقعت الكارثة التي أودت بحياة 176 شخصا معظمهم إيرانيون كنديون، بعيد إطلاق طهران صواريخ على قاعدتين يستخدمهما الجيش الأميركي في العراق رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.

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