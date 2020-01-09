لاول مرة في تاريخها .. كربلاء تتحول من البستنة الى انتاج الحبوب



اعلنت دائرة الزراعة في محافظة كربلاء عن زراعة 89 الف دونم بمحصولي الحنطة والشعير لموسمي 2019 و 2020 ،لاول مرة في تاريخ المحافظة .



وقال مدير الدائرة المهندس رزاق الطائي في تصريح صحفي :" ان هذا العام شهد توسعا في المساحات الزراعية المخصصة لزراعة محصولي الحنطة والشعير ، اذ تمت زراعة 89 الف دونم بالمحصولين ، وهذا الرقم يحصل لاول مرة في كربلاء وسيسهم في سد حاجة المحافظة ويصل للاكتفاء الذاتي ".



واضاف :" ان كربلاء كانت تصنف زراعيا بانها بستنية ، ولكن بفضل الجهود والخطط والدعم الحكومي ، تحولت الى انتاج الحبوب وسنزيد المساحات المزروعة للحبوب خلال السنوات القادمة لنصل الى اعلى انتاج ممكن ".



ف.ا