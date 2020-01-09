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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 05:14 م

خبير قانوني : العراق يمتلك حق المطالبة بتعويضات عن انتهاك سيادته

علي التميمي

اكد الخبير القانوني على التميمي :"  ان  العراق له الحق بطلب تعويضات عن انتهاك سيادته ".

وقال التميمي في تصريح صحفي  :"  السيادة تعني سلطة الدول على اراضيها واجوائها ومياهها  بشكل لا يسمح لدولة اخرى بان تنتهكها ،كما جاء في المواد ١ و ٢ و ٣ من ميثاق الامم المتحدة ".

واضاف :" اتاح القانون الدولي للدول المتضررة ان تلجأ الى الشرعية الدولية ، اي الامم المتحدة ، للمطالبة بحقوقها "، مبينا :" ان  العراق تنتهك سيادته مرارا وتكرارا ، ولم يلجأ  الى هذه الحلول ، وهذا سيجعل الدول الاخرى ( تتنمر) عليه وعلى حقوقه وحقوق شعبه".

واوضح الخبير القانوني  :"  ان هناك  اتفاقيات ثنائية بين العراق وهذه الدول تتيح للعراق الاستناد اليها والمطالبة بادانة هذه الدول وطلب تعويضات حسب الضرر "، مشددا على :"  ان  سيادة الدول دائما تنبع من مصلحة شعوبها اولا ، ولا علاقة لها بالدول الاخرى ".

 

ف.ا

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