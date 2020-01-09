خبير قانوني : العراق يمتلك حق المطالبة بتعويضات عن انتهاك سيادته

اكد الخبير القانوني على التميمي :" ان العراق له الحق بطلب تعويضات عن انتهاك سيادته ".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" السيادة تعني سلطة الدول على اراضيها واجوائها ومياهها بشكل لا يسمح لدولة اخرى بان تنتهكها ،كما جاء في المواد ١ و ٢ و ٣ من ميثاق الامم المتحدة ".



واضاف :" اتاح القانون الدولي للدول المتضررة ان تلجأ الى الشرعية الدولية ، اي الامم المتحدة ، للمطالبة بحقوقها "، مبينا :" ان العراق تنتهك سيادته مرارا وتكرارا ، ولم يلجأ الى هذه الحلول ، وهذا سيجعل الدول الاخرى ( تتنمر) عليه وعلى حقوقه وحقوق شعبه".



واوضح الخبير القانوني :" ان هناك اتفاقيات ثنائية بين العراق وهذه الدول تتيح للعراق الاستناد اليها والمطالبة بادانة هذه الدول وطلب تعويضات حسب الضرر "، مشددا على :" ان سيادة الدول دائما تنبع من مصلحة شعوبها اولا ، ولا علاقة لها بالدول الاخرى ".

ف.ا