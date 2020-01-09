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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 05:10 م

الاتحاد الوطني : موقف الاقليم من القوات الاجنبية يتبع قرار بغداد

غياث-السورجي

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان موقف اقليم كردستان من الوجود الاجنبي على اراضيه سيتبع قرار السلطة التنفيذية في بغداد، مبينا :"  ان وجود تلك القوات في الاقليم جاء عبر اتفاقات مع بغداد ".

وقال السورجي في تصريح صحفي :" ان وجود القوات الاميركية في الاقليم جاء بناءً على اتفاق مع بغداد ، وليس بالاتفاق مع حكومة الاقليم ".

واضاف :" ان اميركا تتعامل مع كردستان عبر حكومة المركز، وفي حال قررت بغداد عبر السلطة التنفيذية اخراج القوات الاجنبية من العراق ، فان اقليم  كردستان سيكون الى جانب بغداد في قرارها وسيخرج القوات الاجنبية "، مؤكدا :" ان اخراج جميع القوات الاجنبية من العراق مرهون بتحقيق وحدة الموقف بين جميع الاطراف لتخليص العراق من الازمات وابعاده عن التوترات الحاصلة في المنطقة".

 

ف.ا

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