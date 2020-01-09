الاتحاد الوطني : موقف الاقليم من القوات الاجنبية يتبع قرار بغداد

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان موقف اقليم كردستان من الوجود الاجنبي على اراضيه سيتبع قرار السلطة التنفيذية في بغداد، مبينا :" ان وجود تلك القوات في الاقليم جاء عبر اتفاقات مع بغداد ".



وقال السورجي في تصريح صحفي :" ان وجود القوات الاميركية في الاقليم جاء بناءً على اتفاق مع بغداد ، وليس بالاتفاق مع حكومة الاقليم ".



واضاف :" ان اميركا تتعامل مع كردستان عبر حكومة المركز، وفي حال قررت بغداد عبر السلطة التنفيذية اخراج القوات الاجنبية من العراق ، فان اقليم كردستان سيكون الى جانب بغداد في قرارها وسيخرج القوات الاجنبية "، مؤكدا :" ان اخراج جميع القوات الاجنبية من العراق مرهون بتحقيق وحدة الموقف بين جميع الاطراف لتخليص العراق من الازمات وابعاده عن التوترات الحاصلة في المنطقة".

ف.ا