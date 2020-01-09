بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 10 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
عشر سكان العراق مصابون بالسكري .. والنسبة في تزايد لاول مرة في تاريخها .. كربلاء تتحول من البستنة الى انتاج الحبوب خبير قانوني : العراق يمتلك حق المطالبة بتعويضات عن انتهاك سيادته الاتحاد الوطني : موقف الاقليم من القوات الاجنبية يتبع قرار بغداد الاتحاد الاوروبي يكشف عدد العسكريين الاجانب الذين نشروا في العراق اواخر 2019 خبير امني: الحكومة المستقلية عاجزة عن حفظ السيادة العراقية من التدخلات والصراع الاقليمي والدولي اليابان تؤيد قرار الولايات المتحدة بالرد بشكل مدروس على الهجمات الصاروخية الإيرانية مصرع واصابة اكثر من 40 شخصا بانقلاب حافلة شمالي ايران مقتل وإصابة 4 منتسبين في هجوم داعشي ضمن الحدود العراقية - السورية مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الـ /25 / مليون دينار لموظفي الدولة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 05:07 م

الاتحاد الاوروبي يكشف عدد العسكريين الاجانب الذين نشروا في العراق اواخر 2019

الاتحاد الأوربي

كشف الاتحاد الاوروبي عن عدد العسكريين الاجانب الذين تم نشرهم في العراق اواخر العام الماضي 2019 . 

وذكر الاتحاد في تقرير نشره على  موقع "يورو اوبزرفر" التابع له :" ان  3200 عسكري من 19 دولة في الاتحاد الاوروبي و 10 دول اخرى تحت مظلة الناتو ، قد تم نشرهم في العراق اواخر عام 2019 ".

واضاف انه :"  منذ تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وايران في اعقاب الغارة الجوية التي اودت بحياة الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهندي المهندس ، يسعى الاتحاد الاوروبي لاستخدام الدبلوماسية لاخماد الصراع المتصاعد واحتمال نشوب حرب في المنطقة ".

وتابع :" ان من  المرجح  ان يلقي عدد القوات الاوروبية وانسحابها المحتمل في نهاية المطاف من عملية (الحل المتأصل) في العراق ، بظلال طويلة على هدفها المعلن لهزيمة داعش ومنع ظهورها مجددا في المنطقة ".

واوضح التقرير :" ان  اكبر وجود اوروبي عسكري في العراق يأتي من ايطاليا بوجود 600 عسكري ،  تليها اسبانيا بـ 500 عسكري وفرنسا بـ 400 عسكري،  اما الولايات المتحدة فلديها حوالي 6000 جندي منتشرين في العراق وسط خطط لارسال 3800 من المظليين من اللواء 173 المحمول جواً الى الشرق الاوسط ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
علي التميمي

خبير قانوني : العراق يمتلك حق المطالبة بتعويضات عن انتهاك سيادته 09 كانون الثاني 2020 05:14 م

غياث-السورجي

الاتحاد الوطني : موقف الاقليم من القوات الاجنبية يتبع قرار بغداد 09 كانون الثاني 2020 05:10 م

الهاشمي

الهاشمي: عبدالمهدي اكتفى بلعب دور ساعي البريد في الضربات الأمريكية والإيرانية 09 كانون الثاني 2020 03:51 م

اوغلو

أوغلو : زيارتي لبغداد بهدف التأكيد على دعم تركيا للعراق 09 كانون الثاني 2020 03:47 م

الشهداء

خبير سياسي : العنتريات والمزايدات تسببت في دمار العراق.. والمواطن يدفع الثمن 09 كانون الثاني 2020 12:44 م

الصواريخ الإيرانية

واشنطن بوست: إيران اختارت أهدافها بدقة لتفادي وقوع أى خسائر وتجنبت المواجهة 09 كانون الثاني 2020 12:39 م

عاجل 1

عاجل.. مصدر خاص: حسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل 09 كانون الثاني 2020 12:35 م

محمد علي الحكيم

وزير الخارجية :لقائي اليوم مع اوغلو سيشهد التباحث في شؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا 09 كانون الثاني 2020 12:34 م

التعليقات