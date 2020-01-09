الاتحاد الاوروبي يكشف عدد العسكريين الاجانب الذين نشروا في العراق اواخر 2019



كشف الاتحاد الاوروبي عن عدد العسكريين الاجانب الذين تم نشرهم في العراق اواخر العام الماضي 2019 .



وذكر الاتحاد في تقرير نشره على موقع "يورو اوبزرفر" التابع له :" ان 3200 عسكري من 19 دولة في الاتحاد الاوروبي و 10 دول اخرى تحت مظلة الناتو ، قد تم نشرهم في العراق اواخر عام 2019 ".



واضاف انه :" منذ تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وايران في اعقاب الغارة الجوية التي اودت بحياة الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهندي المهندس ، يسعى الاتحاد الاوروبي لاستخدام الدبلوماسية لاخماد الصراع المتصاعد واحتمال نشوب حرب في المنطقة ".



وتابع :" ان من المرجح ان يلقي عدد القوات الاوروبية وانسحابها المحتمل في نهاية المطاف من عملية (الحل المتأصل) في العراق ، بظلال طويلة على هدفها المعلن لهزيمة داعش ومنع ظهورها مجددا في المنطقة ".



واوضح التقرير :" ان اكبر وجود اوروبي عسكري في العراق يأتي من ايطاليا بوجود 600 عسكري ، تليها اسبانيا بـ 500 عسكري وفرنسا بـ 400 عسكري، اما الولايات المتحدة فلديها حوالي 6000 جندي منتشرين في العراق وسط خطط لارسال 3800 من المظليين من اللواء 173 المحمول جواً الى الشرق الاوسط ".



ف.ا