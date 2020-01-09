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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 03:51 م

الهاشمي: عبدالمهدي اكتفى بلعب دور ساعي البريد في الضربات الأمريكية والإيرانية

الهاشمي

 أكد الخبير الاستراتيجي في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لعب دور “ساعي البريد” في الضربات الامريكية والايرانية لأهداف على الأراضي العراقية.
وقال الهاشمي في تصريح صحفي له، إن “القصف الإيراني أساء لسمعة منظومة صواريخها التي تبدو كمجموعة من الخردة التي لم تصب أهدافها”، مبديا استغرابه من “دور ساعي البريد الذي اتخذه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.
واضاف: “عبد المهدي أُخبر مرة من الامريكان ومرة من الايرانيين بخصوص هذه الضربات الامريكية والايرانية”، مبيناً أنهم “أعطوا فرصة لعادل عبد المهدي لانقاذ ابناءنا”.
وبين أن “الضربة الايرانية لا يوجد خلالها اي ضحايا من الاميركان او العراقيين”، مشيراً إلى أنها “صفقة رتب لها العراق وقطر من اجل ان لا تُحرج إيران امام جمهورها الغاضب”.
وكان غابريال سوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الامريكي دونالد ترامب، اكد أن واشنطن ستفرض عقوبات على بغداد لو أصرت على خروج القوات الأمريكية من العراق، مشيراً إلى أن جزءً كبيراً من ممثلي الشعب لم يصوتوا علىى هذا القرار.

ع د


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