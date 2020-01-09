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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 03:47 م

أوغلو : زيارتي لبغداد بهدف التأكيد على دعم تركيا للعراق

اوغلو

اكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، ان الرئيس رجب طيب اردوغان وجهه لزيارة بغداد بهدف التأكيد على دعم تركيا للعراق، فيما اكد عبد المهدي ان تحقيق السلم والتهدئة من مصلحة الجميع.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان  ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم الخميس، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو”، مبينا ان “اوغلو نقل تحيات القيادة التركية لرئيس مجلس الوزراء ودعمها لأمن العراق واستقراره وسيادته الوطنية”.

واكد اوغلو  خلال البيان ان “الرئيس التركي وجهه بزيارة بغداد بهدف التأكيد على دعم تركيا للعراق والوقوف معه حكومة وشعبا”، مشددا “على ان تركيا تقدّر موقف الحكومة العراقية الساعي لإبعاد الساحة العراقية عن الصراعات الدولية وحرصها على حفظ السلام والاستقرار وتجنيب دول المنطقة مخاطر الحروب، وأهمية تعاون البلدين في هذا المجال”.

فيما رحب رئيس مجلس الوزراء بزيارة وزير الخارجية التركي، معربا عن “اعتزازه بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين”.


وبين ان “أمن المنطقة وحفظ مصالحها مسؤولية جميع دولها، وان الحكومة العراقية ملتزمة بموقفها وسياستها الثابتة بإقامة علاقات متوازنة بما يحفظ مصالح البلاد وسيادتها الوطنية، ومع دول الجوار ومحيطها الاقليمي والدولي وعدم الدخول بسياسة المحاور”، لافتا الى ان “تحقيق السلم والتهدئة من مصلحة الجميع”.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأزمة بين ايران والولايات المتحدة الامريكية.

ع د

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