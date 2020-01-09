بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 09 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
خبير امني: الحكومة المستقلية عاجزة عن حفظ السيادة العراقية من التدخلات والصراع الاقليمي والدولي اليابان تؤيد قرار الولايات المتحدة بالرد بشكل مدروس على الهجمات الصاروخية الإيرانية مصرع واصابة اكثر من 40 شخصا بانقلاب حافلة شمالي ايران مقتل وإصابة 4 منتسبين في هجوم داعشي ضمن الحدود العراقية - السورية مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الـ /25 / مليون دينار لموظفي الدولة قائد عسكري امريكي : الهجوم الايراني كان يهدف لقتل جنودنا في عين الاسد غربي الانبار عاجل.. مصدر خاص: حسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وزير الخارجية :لقائي اليوم مع اوغلو سيشهد التباحث في شؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا احترام السيادة .. على اجنحة الصواريخ !! زراعة "الرقي" في ديالى.. الاعلى منذ عشر سنوات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 01:10 م

خبير امني: الحكومة المستقلية عاجزة عن حفظ السيادة العراقية من التدخلات والصراع الاقليمي والدولي

الأعسم


اكد الخبير الامني صفاء الاعسم ان الحكومة المستقلية برئاسة عادل عبد المهدي عاجزة عن حفظ السيادة العراقية من التدخلات والصراع الاقليمي والدولي بعد سلسلة صواريخ بالستية استهدف فيها ايران قواعد امريكية داخل البلاد،.

   وقال الاعسم ان (عبد المهدي اثبت عدم قدرته على حماية سيادة العراق برغم ابلاغه من قبل الايرانيين بتوجيه ضربات على القواعد الامريكية وقبلها كان تبليغ امريكي بأستهداف مسؤول ايراني وبصراحة لا نتمنى ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات او الاقتتال لاننا نتحدث عن دولة صديقة وهي امريكا واخرى جارة هي ايران ،  اذ تربطنا مع كلا البلدين اتفاقيات ومصالح ولابد ان يكون التعامل معهما متوازناً بما يحفظ السيادة واحترام الدولة)،  .

واضاف ان (اي عملية صدام او قتال داخل البلاد سيكون تأثيرها كبيراً على الشعب العراقي ولاسيما ان الشارع ملتهب ومتوتر، كما اثر التصعيد على الاقتصاد وارتفاع الدولا مقابل الدينار).

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اليابان - أرشيفية

اليابان تؤيد قرار الولايات المتحدة بالرد بشكل مدروس على الهجمات الصاروخية الإيرانية 09 كانون الثاني 2020 01:07 م

انقلاب حافلة

مصرع واصابة اكثر من 40 شخصا بانقلاب حافلة شمالي ايران 09 كانون الثاني 2020 01:04 م

خلية الاعلام الامني

مقتل وإصابة 4 منتسبين في هجوم داعشي ضمن الحدود العراقية - السورية 09 كانون الثاني 2020 12:59 م

قصف

قائد عسكري امريكي : الهجوم الايراني كان يهدف لقتل جنودنا في عين الاسد غربي الانبار 09 كانون الثاني 2020 12:52 م

لجنة الامن النيابية

لجنة نيابية : قوى سياسية تحاول اضعاف الجيش العراقي 09 كانون الثاني 2020 12:10 م

خلية الاعلام الامني

خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء 09 كانون الثاني 2020 11:03 ص

إسبانيا

اسبانيا تسحب "معظم " جنودها من العاصمة بغداد 08 كانون الثاني 2020 04:13 م

الصين

الصين تسحب 20 موظفا من حقل غرب القرنة-1 النفطي وسط توترات بالشرق الأوسط 08 كانون الثاني 2020 03:25 م

التعليقات