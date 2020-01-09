خبير امني: الحكومة المستقلية عاجزة عن حفظ السيادة العراقية من التدخلات والصراع الاقليمي والدولي





اكد الخبير الامني صفاء الاعسم ان الحكومة المستقلية برئاسة عادل عبد المهدي عاجزة عن حفظ السيادة العراقية من التدخلات والصراع الاقليمي والدولي بعد سلسلة صواريخ بالستية استهدف فيها ايران قواعد امريكية داخل البلاد،.



وقال الاعسم ان (عبد المهدي اثبت عدم قدرته على حماية سيادة العراق برغم ابلاغه من قبل الايرانيين بتوجيه ضربات على القواعد الامريكية وقبلها كان تبليغ امريكي بأستهداف مسؤول ايراني وبصراحة لا نتمنى ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات او الاقتتال لاننا نتحدث عن دولة صديقة وهي امريكا واخرى جارة هي ايران ، اذ تربطنا مع كلا البلدين اتفاقيات ومصالح ولابد ان يكون التعامل معهما متوازناً بما يحفظ السيادة واحترام الدولة)، .



واضاف ان (اي عملية صدام او قتال داخل البلاد سيكون تأثيرها كبيراً على الشعب العراقي ولاسيما ان الشارع ملتهب ومتوتر، كما اثر التصعيد على الاقتصاد وارتفاع الدولا مقابل الدينار).



ف.ا