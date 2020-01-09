مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الـ /25 / مليون دينار لموظفي الدولة

اطلق مصرف الرافدين دفعة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.



وقال بيان للمصرف انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من ٢٥٠٠ موظف ، من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية ".



واوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة ، بعد ان استكماله كافة الاجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق ادوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.



ف.ا