قائد عسكري امريكي : الهجوم الايراني كان يهدف لقتل جنودنا في عين الاسد غربي الانبار



كشفت وزارة الدفاع وهيئة الاركان العسكرية الامريكيتان تفاصيل عن الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدتين يوجد فيهما عسكريون امريكان في العراق.



وقال وزير الدفاع مايك إسبر، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الاركان مارك ميلي :" ان ايران اطلقت 16 صاروخا باليستيا على قواعد عسكرية في العراق من ثلاثة مواقع على الأقل، 12 منها أصابت هدفها" ، مضيفا ان 11 صاروخا أصابت قاعدة عين الأسد الجوية، وواحدا آخر أصاب قاعدة تابعة للتحالف الدولي في اربيل".



من جانبه قال ميلي :" ان الهجوم الصاروخي الايراني كان يهدف لقتل عسكريين اميركيين بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق"، مؤكدا انهم "يتوقعون بقوة أن تنفذ جماعات شيعية بالعراق تدعمها إيران هجمات على قوات أميركية وقوات تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا، وهذا احتمال وارد جدا."



واوضح أن "الأهداف التي أصيبت تضمنت خياما وطائرة هليكوبتر وساحة لانتظار السيارات ولم تتسبب في أي أضرار جسيمة".



وأشار ميلي، إلى أن الصواريخ كانت تحمل رؤوسا حربية تزن ما بين 1000 و2000 رطل، كل منها له قوة تفجيرية كبيرة ونطاق قتل، .



وتابع قائلا "أعتقد، استنادا لما رأيت وما أعلمه، أنها (الضربات) كانت تهدف لإحداث أضرار هيكلية وتدمير عربات ومعدات وطائرات وقتل عسكريين. وهذا تقييمي الشخصي.



ف.ا