بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 09 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 12:47 م

ارتفاع اسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم

الذهب
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون الإبقاء على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا على الرغم من تراجع احتمالات تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن خفف الطرفان من حدة موقفهما.

وبحلول الساعة 0526 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1557.34 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ آذار 2013 عند 1610.90 دولار يوم أمس الأربعاء. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1559.80 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء إنه لا يتعين على الولايات المتحدة بالضرورة الرد عسكريا على هجوم إيران على قوات أمريكية بالعراق، بينما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الهجمات ”استكملت“ رد طهران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني.

وقال كبير خبراء العملة لدى ديلي إف.إكس، ايليا سبيفاك، إنه “بعد الإشارة من الجانبين لسعيهما لنزع فتيل الأزمة هناك درجة من الارتياح في الأسواق”.

وأضاف “لم نر تصعيدا فوريا، على الرغم من أنه ليس دقيقا أن نقول إنه لن يحدث، ذلك الخطر موجود”.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، 2.4% يوم الأربعاء وتجاوز مستوى 1600 دولار المهم بعد هجمات إيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم ذروة قياسية عند 2149.50 دولار للأوقية بفضل استمرار مخاوف بشأن المعروض، وصعد في أحدث تعاملات 1.8% إلى 2142.51 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة عند 18.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أيلول عند 18.85 دولار يوم امس الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 955.61 دولار.

ع د
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