واشنطن بوست: إيران اختارت أهدافها بدقة لتفادي وقوع أى خسائر وتجنبت المواجهة

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن إيران درست أهدافها بدقة خلال الضربة الصاروخية لتفادي وقوع خسائر في القواعد الأمريكية في العراق.

ونقلت “واشنطن بوست” عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة سمحت لإيران بـ”الحفاظ على ماء الوجه”، وتجنب اندلاع مواجهات عسكرية على نطاق واسع.

وقد ازداد التوتر في الشرق الأوسط حدة، منذ قصف الولايات المتحدة لـ”كتائب حزب الله” في العراق وسوريا ومقتل نحو 30 عنصرا من مسلحي الحزب في ديسمبر الماضي، ما أثار غضب أنصاره الذين هاجموا السفارة الأمريكية في بغداد.

وفي الثالث من الشهر الجاري استهدفت طائرة أمريكية بلا طيار سيارة كانت تقل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي وقتلتهما مع عدد من مرافقيهما.

وردا على مقتل سليماني قصفت إيران بالصواريخ الباليستية قاعدتين أمريكيتين في العراق دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا.

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