عاجل.. مصدر خاص: حسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل
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فائق الشيخ يهاجم هادي العامري: سأعلقك في ساحة التحرير
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متظاهرون في البصرة يرفضون ترشيح العيداني لمنصب رئيس الوزراء
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قطع ثلاثة جسور في الناصرية احتجاجا على ترشيح شخصيات سياسية لرئاسة الوزراء
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نائب عن كتلة الحكمة ينتقد تأخر حسم الكتلة الأكبر لتكليف مرشحها لمنصب رئيس الوزراء
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نائب عن نينوى : اذا صدق ترشيح السهيل فندعو عبد المهدي للعدول عن استقالته
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رئيس الجمهورية يؤكد اهمية أن يحظى المرشح لمنصب رئيس الوزراء بقبول العراقيين