وزير الخارجية :لقائي اليوم مع اوغلو سيشهد التباحث في شؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا



كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم ان لقائه اليوم مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو سيشهد التباحث في شؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا .



وقال الحكيم في تغريدة له على " تويتر " , نستقبل اليوم وزير خارجية تركيا مولود جاويش للتباحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين : الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجالية وشؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا ومناقشة الاوضاع في سوريا وليبيا واليمن ".



وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت امس في بيان ان وزير خارجية تركيا مولود جاويش يزور اليوم الخميس بغداد.



ف.ا