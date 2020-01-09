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الخميس, 09 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 12:30 م

احترام السيادة .. على اجنحة الصواريخ !!

صواريخ

اسباب احترام السيادة والدوافع له كثيرة ، واساليبه وطرق التعبير عنه اكثر ، وعندما تحترم ايران السيادة العراقية ، فلها اسبابها وفي الوقت ذاته طرقها واساليبها " المتميزة " في التعبير عن هذا الاحترام ..

فايران تعد العراق جزءا منها ومن مشروعها في المنطقة ولها رجالها واتباعها ووكلاؤها فيه ، وبالتالي فاي انتهاك لسيادته هو بالنتيجة انتهاك لسيادتها .. وقد برهنت على هذا عمليا .. 

اما عن طريقة التعبير عن هذا الاحترام للسيادة والحرص على صونها ، فقد عبرت عنه طهران بطريقة غير مسبوقة  "سريعة ومدوية " محمولا على اجنحة  الصواريخ .. 

فقد اكد وزير الخارجية الايراني  محمد جواد ظريف، بعد اختراق عشرات الصواريخ الايرانية اجواء  العراق مستهدفة اهدافا داخل اراضيه :" ان ايران تحترم السيادة العراقية بشكل كامل "!! 

ظريف قد لايكون يكون ملاما  تماما ، خصوصا وان البعض من " اهل الدار " لم يروا ضيرا في ذلك ، فهاهي عضو مجلس النواب عن تحالف "البناء" انتصار الموسوي تقول بالفم المليان  :"  ان الصواريخ الايرانية التي سقطت على القواعد الاميركية في العراق استهدفت منشآت وجنوداً ، وهذا الامر لا يعد انتهاكاً للسيادة"!!

ف.ا
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