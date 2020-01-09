احترام السيادة .. على اجنحة الصواريخ !!



اسباب احترام السيادة والدوافع له كثيرة ، واساليبه وطرق التعبير عنه اكثر ، وعندما تحترم ايران السيادة العراقية ، فلها اسبابها وفي الوقت ذاته طرقها واساليبها " المتميزة " في التعبير عن هذا الاحترام ..



فايران تعد العراق جزءا منها ومن مشروعها في المنطقة ولها رجالها واتباعها ووكلاؤها فيه ، وبالتالي فاي انتهاك لسيادته هو بالنتيجة انتهاك لسيادتها .. وقد برهنت على هذا عمليا ..



اما عن طريقة التعبير عن هذا الاحترام للسيادة والحرص على صونها ، فقد عبرت عنه طهران بطريقة غير مسبوقة "سريعة ومدوية " محمولا على اجنحة الصواريخ ..



فقد اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بعد اختراق عشرات الصواريخ الايرانية اجواء العراق مستهدفة اهدافا داخل اراضيه :" ان ايران تحترم السيادة العراقية بشكل كامل "!!



ظريف قد لايكون يكون ملاما تماما ، خصوصا وان البعض من " اهل الدار " لم يروا ضيرا في ذلك ، فهاهي عضو مجلس النواب عن تحالف "البناء" انتصار الموسوي تقول بالفم المليان :" ان الصواريخ الايرانية التي سقطت على القواعد الاميركية في العراق استهدفت منشآت وجنوداً ، وهذا الامر لا يعد انتهاكاً للسيادة"!!



ف.ا