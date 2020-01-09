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الخميس, 09 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 12:25 م

زراعة "الرقي" في ديالى.. الاعلى منذ عشر سنوات

ديالى

اعلنت ناحية العظيم في محافظة ديالى، خطتها لزراعة محصول الرقي داخل الناحية.

 وقال مدير الناحية عبد الجبار العبيدي في تصريح صحفي :" ان  الخطة الزراعية الخاصة بمحصول الرقي داخل ناحية العظيم بلغت خلال الموسم الحالي 10 الاف دونم ، وهي الاعلى منذ 10 سنوات ".

واضاف العبيدي:"  ان اسباب عدة وراء زيادة رقعة  الخطة الزراعية للموسم الحالي ، ابرزها تحسن ملف الاستقرار الامني وعودة الكثير من الاسر النازحة لمنازلها وبدء ممارستها مهنة الزراعة ، بالاضافة الى اجواء الدعم الشعبي للمنتوج المحلي واجراءات ايقاف الاستيراد الخارجي للمحاصيل". 

واشار الى :" ان العظيم تنتج كميات كبيرة من الرقي سنويا يجري تسويقها لاغلب المحافظات ومنها بغداد "، مبينا :" ان انتعاش تسويق الرقي الموسم الماضي دفع الكثيرين الى العودة لمهنة الزراعة التي شهدت خلال السنوات الماضية انتكاسات متكررة ، خاصة بسبب الاضطرابات الامنية ". 

وتشتهر ناحية العظيم بانها اكبر مناطق البلاد بزراعة محصول الرقي منذ عقود طويلة ، ويمتاز منتوجها بجودته ورغبة الاهالي به في اغلب محافظات. 

ف.ا

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