زراعة "الرقي" في ديالى.. الاعلى منذ عشر سنوات

اعلنت ناحية العظيم في محافظة ديالى، خطتها لزراعة محصول الرقي داخل الناحية.



وقال مدير الناحية عبد الجبار العبيدي في تصريح صحفي :" ان الخطة الزراعية الخاصة بمحصول الرقي داخل ناحية العظيم بلغت خلال الموسم الحالي 10 الاف دونم ، وهي الاعلى منذ 10 سنوات ".



واضاف العبيدي:" ان اسباب عدة وراء زيادة رقعة الخطة الزراعية للموسم الحالي ، ابرزها تحسن ملف الاستقرار الامني وعودة الكثير من الاسر النازحة لمنازلها وبدء ممارستها مهنة الزراعة ، بالاضافة الى اجواء الدعم الشعبي للمنتوج المحلي واجراءات ايقاف الاستيراد الخارجي للمحاصيل".



واشار الى :" ان العظيم تنتج كميات كبيرة من الرقي سنويا يجري تسويقها لاغلب المحافظات ومنها بغداد "، مبينا :" ان انتعاش تسويق الرقي الموسم الماضي دفع الكثيرين الى العودة لمهنة الزراعة التي شهدت خلال السنوات الماضية انتكاسات متكررة ، خاصة بسبب الاضطرابات الامنية ".



وتشتهر ناحية العظيم بانها اكبر مناطق البلاد بزراعة محصول الرقي منذ عقود طويلة ، ويمتاز منتوجها بجودته ورغبة الاهالي به في اغلب محافظات.



ف.ا