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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 12:20 م

كم يمتلك العراق من العملة الصعبة والذهب لمواجهة عقوبات مفترضة ؟

ارتفاع سعر الذهب

اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماش:"  ان  العراق يمتلك احتياطيا من العملة والذهب يمكنه من تجاوز الازمة في حال فرضت واشنطن عقوبات عليه ،  شريطة التزام الحكومة ببعض الاجراءات الاقتصادية ". 

وقال الهماش في تصريح صحفي :" ان الاحتياطي العراقي من الدولار يبلغ نحو 62 مليارا ،  فيما يبلغ الاحتياطي من الذهب نحو 100 طن و قرابة مايعادل  8 مليارات  دولار من  العملات الاخرى . 

واوضح انه :"  في حال اتخذت العقوبات على العراق ، يتطلب من الحكومة بعض الاجراءات السريعة التي تنعش الاقتصاد ، اضافة للاحتياطي الموجود الذي يستطيع العراق من خلاله تجاوز الازمة لاكثر من ثلاث سنوات”، مبينا :" ان الخطوة الاولى تتطلب البحث عن سوق اخرى وشراكات مع روسيا والصين ". 

ف.ا
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