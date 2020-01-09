كم يمتلك العراق من العملة الصعبة والذهب لمواجهة عقوبات مفترضة ؟



اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماش:" ان العراق يمتلك احتياطيا من العملة والذهب يمكنه من تجاوز الازمة في حال فرضت واشنطن عقوبات عليه ، شريطة التزام الحكومة ببعض الاجراءات الاقتصادية ".



وقال الهماش في تصريح صحفي :" ان الاحتياطي العراقي من الدولار يبلغ نحو 62 مليارا ، فيما يبلغ الاحتياطي من الذهب نحو 100 طن و قرابة مايعادل 8 مليارات دولار من العملات الاخرى .



واوضح انه :" في حال اتخذت العقوبات على العراق ، يتطلب من الحكومة بعض الاجراءات السريعة التي تنعش الاقتصاد ، اضافة للاحتياطي الموجود الذي يستطيع العراق من خلاله تجاوز الازمة لاكثر من ثلاث سنوات”، مبينا :" ان الخطوة الاولى تتطلب البحث عن سوق اخرى وشراكات مع روسيا والصين ".



ف.ا