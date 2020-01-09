المالية النيابية تكشف سبب تأجيل الحكومة ارسال الموازنة الى البرلمان



كشفت اللجنة المالية , عن السبب الحقيقي وراء تأجيل ارسال الموازنة للعام الحالي من الحكومة الى البرلمان , مؤكدة :" ان الحكومة بطور ايجاد حل لتجاوز المشكلة ".



وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح صحفي :" ان القرارات التي اتخذتها الحكومة ، والتي تتعلق بجنبة مالية ، اتخذت لتهدئة الجماهير المنتفضة في بغداد والمحافظات خاصة تلك التي تتعلق باعادة المفصولين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية وقرارات اخرى تتطلب توفير اموال " , مبينة :" ان تلك القرارات اثرت على العجز المالي الحقيقي في الموازنة حيث بلغ اكثر من 25 تريليون دينار " .



واضافت العقيلي :" ان الحكومة ارجأت ارسال الموازنة لغرض ايجاد حل لتخفيض العجز الحقيقي ، وذلك من خلال تغيير في مستحقات الوزارات حيث ستقوم بمناقلة الاموال دون اي تأثير".



واوضحت :" ان ارسال الموازنة الى البرلمان لايتطلب تشكيل حكومة جديدة ، لوجود لجنة مؤلفة من وزراء وبرلمانيين وماليين ، لها صلاحية ارسالها للبرلمان في حال انجازها من قبل الحكومة " .

ف.ا