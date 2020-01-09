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الخميس, 09 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 12:13 م

المالية النيابية تكشف سبب تأجيل الحكومة ارسال الموازنة الى البرلمان

اللجنة المالية النيابية

 
كشفت اللجنة المالية , عن  السبب الحقيقي وراء تأجيل ارسال الموازنة للعام الحالي من الحكومة الى البرلمان , مؤكدة :" ان الحكومة بطور ايجاد حل لتجاوز المشكلة  ".

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي  في تصريح صحفي :" ان القرارات التي اتخذتها الحكومة ، والتي تتعلق بجنبة مالية ، اتخذت  لتهدئة الجماهير المنتفضة في بغداد والمحافظات خاصة تلك التي تتعلق باعادة المفصولين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية وقرارات اخرى تتطلب توفير اموال " , مبينة :" ان  تلك القرارات اثرت على العجز المالي الحقيقي في الموازنة حيث بلغ اكثر من 25 تريليون دينار " . 

واضافت العقيلي :" ان الحكومة  ارجأت ارسال الموازنة لغرض ايجاد حل لتخفيض العجز الحقيقي ، وذلك من خلال تغيير في مستحقات الوزارات حيث ستقوم بمناقلة الاموال دون اي تأثير".

واوضحت :" ان ارسال الموازنة الى البرلمان لايتطلب تشكيل حكومة جديدة ، لوجود  لجنة مؤلفة من وزراء وبرلمانيين وماليين ، لها صلاحية ارسالها للبرلمان في حال انجازها من قبل الحكومة " . 

 

ف.ا

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