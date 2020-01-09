لجنة نيابية : قوى سياسية تحاول اضعاف الجيش العراقي





اتهمت لجنة الامن والدفاع النيابية بعض القوى السياسية ، بمحاولة اضعاف القوات المسلحة العراقية ، لابقاء الاعتماد على جهات خارجية .



وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في تصريح صحفي :" ان قسماً من السياسيين يحاولون اطلاق شائعات بان القوات العراقية غير قادرة ، من اجل تشويه سمعتها وابقاء الاعتماد على العامل الخارجي ".



واضاف آل حيدر :" ان رغبات بعض السياسيين في اضعاف الجيش واضحة ، من خلال السعي لتقليل موازنة القوات المسلحة ، لكننا سوف نسعى لزيادتها في العام الحالي من اجل ايصال رسائل الى الرأي العام بان مجلس النواب داعم للقوات المسلحة في اداء واجبها بالدفاع عن العراق وسيادته".



واشار رئيس لجنة الامن والدفاع الى :" ان هناك ضعفا في القوات البرية والصنوف العسكرية الاخرى، لكن يجب معالجة اي حالة تلكؤ في المنظومة العسكرية، لاسيما وان الحرب الحديثة تتطلب جهداً تكنولوجيا وسيادة جوية ".



ف.ا