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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 11:45 ص

تحركات نيابية لاصدار سلم رواتب جديد يراعي العدالة الاجتماعية

رواتب

دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، إلى إصدار سلم رواتب جديد يراعى فيه العدالة الاجتماعية لموظفي الدولة دون تميز، مؤكدة أن ذلك من اختصاصات الحكومة وليس البرلمان.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح  له ، إنه “من الضروري إصدار سلم رواتب جديد يراعى فيه العدالة الاجتماعية لموظفي الدولة اساس الكفاءة والخدمة والشهادة ودون تمييز”.
وأضاف الصفار، أن “مجلس النواب دائما ما يسعى إلى انصاف عدد من الوزارات ورفع رواتبهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة”، مشددا على “ضرورة إطلاق سلم رواتب جديد لجميع موظفي الدولة”.
وكانت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب دعت في تصريح سابق لها ، الحكومة لمراجعة قانون التقاعد الجديد ووضع استثناءات لبعض موظفي الصحة والتعليم، مبينة أن القانون الجديد سيفرغ الجامعات من الكوادر التدريسية العلمية. 

ع د

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