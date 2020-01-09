بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 09 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
خبير امني: الحكومة المستقلية عاجزة عن حفظ السيادة العراقية من التدخلات والصراع الاقليمي والدولي اليابان تؤيد قرار الولايات المتحدة بالرد بشكل مدروس على الهجمات الصاروخية الإيرانية مصرع واصابة اكثر من 40 شخصا بانقلاب حافلة شمالي ايران مقتل وإصابة 4 منتسبين في هجوم داعشي ضمن الحدود العراقية - السورية مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الـ /25 / مليون دينار لموظفي الدولة قائد عسكري امريكي : الهجوم الايراني كان يهدف لقتل جنودنا في عين الاسد غربي الانبار عاجل.. مصدر خاص: حسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وزير الخارجية :لقائي اليوم مع اوغلو سيشهد التباحث في شؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا احترام السيادة .. على اجنحة الصواريخ !! زراعة "الرقي" في ديالى.. الاعلى منذ عشر سنوات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 11:43 ص

نائب :حديث البعض عن امكانية اعادة طرح حكومة عبد المهدي للبقاء لحين اجراء الانتخابات المقبلة لايمكن القبول به

2422019361214النائب حسين العقابي

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ، أن حديث البعض عن امكانية اعادة طرح حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي للبقاء لحين اجراء الانتخابات المقبلة لايمكن القبول به.

وقال العقابي في تصريح صحفي  إن "حكومة عادل عبد المهدي كانت السبب في العديد من المشاكل والاخفاقات التي عانى بمنها البلد طيلة الفترة التي تولت بها مهامها ولم تكن على قدر القدرة والمسؤولية في تلبية متطلبات العراق وحاجاته، ونعتقد ان الحديث او مجرد التلميح بمنحها فرصة اخرى لاستمرار العمل لحين اجراء الانتخابات المقبلة هي مغامرة خطيرة ستصل بالبلد الى فوضى اكبر مما نعيشه اليوم ولايمكن القبول به".

وأضاف أن "الحكمة تقول بان الاولى بنا الغاء الاوامر الادارية والتعينات في المناصب والدرجات الخاصة التي اصدرتها الحكومة الحالية لوجود العديد من الملاحظات حولها بدل الذهاب لابقاء الحكومة لفترة مقبلة".

واكد العقابي، أن "هذا الخيار ان تم طرحه بشكل رسمي فهو مرفوض من قبلنا، ونحذر من مردوداته الخطيرة جدا في تعميق المشاكل، كما ونحمل من تبنى هذه الطروحات المسؤولية الاخلاقية والقانونية امام العراق وشعبه لاي انتكاسات اخرى تصيب العملية السياسية بالبلد.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الشهداء

خبير سياسي : العنتريات والمزايدات تسببت في دمار العراق.. والمواطن يدفع الثمن 09 كانون الثاني 2020 12:44 م

الصواريخ الإيرانية

واشنطن بوست: إيران اختارت أهدافها بدقة لتفادي وقوع أى خسائر وتجنبت المواجهة 09 كانون الثاني 2020 12:39 م

عاجل 1

عاجل.. مصدر خاص: حسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل 09 كانون الثاني 2020 12:35 م

محمد علي الحكيم

وزير الخارجية :لقائي اليوم مع اوغلو سيشهد التباحث في شؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا 09 كانون الثاني 2020 12:34 م

الهجوم الايراني على العراق

مراقبون: ضربات إيران للقواعد العسكرية الأمريكية شكلية لحفظ ماء الوجه فقط 09 كانون الثاني 2020 12:33 م

ارتفاع سعر الذهب

كم يمتلك العراق من العملة الصعبة والذهب لمواجهة عقوبات مفترضة ؟ 09 كانون الثاني 2020 12:20 م

إياد علاوي

علاوي : هل علمتم الان لماذا يتظاهر العراقيون في الساحات ؟ 09 كانون الثاني 2020 12:16 م

اللجنة المالية النيابية

المالية النيابية تكشف سبب تأجيل الحكومة ارسال الموازنة الى البرلمان 09 كانون الثاني 2020 12:13 م

التعليقات