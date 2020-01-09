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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 11:41 ص

الجواهري: ارتفاع أسعار النفط ليس بسبب التوترات في المنطقة

النفط

كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، الخميس، ان ارتفاع أسعار النفط لم يحدث جراء التوترات الحاصلة في المنطقة، لافتا الى ان الأسعار ومنذ 40 يوما تشهد ارتفاعا ملحوظ في حين سيكون المستفيد الأول منها هي الدول المصدرة للنفط.

وقال الجواهري في تصريح له ، ان “الدول المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط هي الدول التي تبيع (البترول)، إضافة الى ان الارتفاع بأسعار لم يكن مفاجئاً، على الرغم من انه تزامن مع التوترات الجارية في المنطقة وخاصة مابين ايران واميركا”.

وأضاف ان “أسعار النفط تشهد ارتفاعا تدريجيا منذ 40 يوما من 60 وصولا الى 70 دولار للبرميل، حيث ان مؤشرات الارتفاع لم تتأثر بفعل الضربات الصاروخية والتوترات الجارية”.

وأوضح ان “السوق يتجه ليكون النفط عند نطاق الـ 70 دولار للبرميل، وربما هو تصعيد من اميركا التي تمثل الكابح لاسعار النفط من خلال توظيف الاحتياطي الاستراتيجي الذي يصل الى مليار برميل من النفط الخام ومشتقاته”.

ع د

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