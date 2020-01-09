الكربولي: الضربات الاميركية الايرانية من انجازات حكومة عبد المهدي لتصريف الاعمال





اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي ان الضربات الاميركية الايرانية الاخيرة ما هي إلا من انجازات حكومة تصريف الاعمال لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.



وقال الكربولي في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر ، ان "حكومة تصريف الاعمال تكتفي بأنها كانت على علم بضربات أمريكا وإيران على الأراضي العراقية"، منوها الى انها "اعتبرت ذلك انجازاً ودلالة احترام.



ونوه الى انه "ليس مهماً عند الحكومة إن جاء التبليغ في الوقت الضائع، لكن المهم أن التبليغ قد جرى"، مختتما تغريدته بهاشتاك "#انجازات_حكومة_التصريف.



ف.ا