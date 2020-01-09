الجبهة التركمانية تؤكد ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات الاقليمية والدولية



اكدت الجبهة التركمانية العراقية ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات الاقليمية والدولية لما يلحقه هذا الصراع من ضرر كبير على امن العراق وسلامة مواطنيه.



ودعت الجبهة ، الحكومة الى اتخاذ كافة الاجراءات لتجنيب العراق الاثار الضارة لتداعيات الصراع الاقليمي والدولي ، مبينة ان " المستفيد الاول من هذه الصراعات سيكون الارهاب وعصابات داعش الإجرامية التي تتربص بالعراق والعراقيين شرًا ".



وطالبت الجبهة ، كافة الاطراف بعدم استغلال تداعيات هذا الصراع لاستثمارها سياسيًا و امنيًا لزيادة نفوذها او خلخلة الوضع الامني لأي منطقة في العراق.



ف.ا