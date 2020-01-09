بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 09 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
خبير امني: الحكومة المستقلية عاجزة عن حفظ السيادة العراقية من التدخلات والصراع الاقليمي والدولي اليابان تؤيد قرار الولايات المتحدة بالرد بشكل مدروس على الهجمات الصاروخية الإيرانية مصرع واصابة اكثر من 40 شخصا بانقلاب حافلة شمالي ايران مقتل وإصابة 4 منتسبين في هجوم داعشي ضمن الحدود العراقية - السورية مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الـ /25 / مليون دينار لموظفي الدولة قائد عسكري امريكي : الهجوم الايراني كان يهدف لقتل جنودنا في عين الاسد غربي الانبار عاجل.. مصدر خاص: حسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وزير الخارجية :لقائي اليوم مع اوغلو سيشهد التباحث في شؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا احترام السيادة .. على اجنحة الصواريخ !! زراعة "الرقي" في ديالى.. الاعلى منذ عشر سنوات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 11:29 ص

قلق مصري للتوتر الحاصل بين طهران وواشنطن في العراق

وزارة الخارجية المصرية

اعربت الخارجية المصرية عن قلقها البالغ من التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي بين طهران وواشنطن في استخدام القوة العسكرية.

وناشدت الخارجية في بيانها : كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، اعلن فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضية.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الشهداء

خبير سياسي : العنتريات والمزايدات تسببت في دمار العراق.. والمواطن يدفع الثمن 09 كانون الثاني 2020 12:44 م

الصواريخ الإيرانية

واشنطن بوست: إيران اختارت أهدافها بدقة لتفادي وقوع أى خسائر وتجنبت المواجهة 09 كانون الثاني 2020 12:39 م

عاجل 1

عاجل.. مصدر خاص: حسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل 09 كانون الثاني 2020 12:35 م

محمد علي الحكيم

وزير الخارجية :لقائي اليوم مع اوغلو سيشهد التباحث في شؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا 09 كانون الثاني 2020 12:34 م

الهجوم الايراني على العراق

مراقبون: ضربات إيران للقواعد العسكرية الأمريكية شكلية لحفظ ماء الوجه فقط 09 كانون الثاني 2020 12:33 م

ارتفاع سعر الذهب

كم يمتلك العراق من العملة الصعبة والذهب لمواجهة عقوبات مفترضة ؟ 09 كانون الثاني 2020 12:20 م

إياد علاوي

علاوي : هل علمتم الان لماذا يتظاهر العراقيون في الساحات ؟ 09 كانون الثاني 2020 12:16 م

اللجنة المالية النيابية

المالية النيابية تكشف سبب تأجيل الحكومة ارسال الموازنة الى البرلمان 09 كانون الثاني 2020 12:13 م

التعليقات