قلق مصري للتوتر الحاصل بين طهران وواشنطن في العراق



اعربت الخارجية المصرية عن قلقها البالغ من التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي بين طهران وواشنطن في استخدام القوة العسكرية.



وناشدت الخارجية في بيانها : كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.



وكان الحرس الثوري الإيراني، اعلن فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضية.



ف.ا