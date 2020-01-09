سفير الاتحاد الأوروبي في العراق يجدد خلال لقائه برهم صالح دعم الاتحاد لاستقرار العراق وسلامة أمنه





جدد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتين هوث ، دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار العراق وسلامة أمنه، .



واكد خلال لقائه رئيس الجمهوية برهم صالح أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية لترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.



من جانبه اشار رئيس الجمهورية برهم صالح، الى أن " العراقيين متمسكون بوحدة بلادهم وسلامة أمنها، ويرفضون أن تتحول الى ساحة للصراعات والتوتر "، مشددا على أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والحكمة في التعامل مع الاحداث الراهنة.





واكد بحسب بيان رئاسي ، اهمية حماية السيادة الوطنية وحفظ امن العراق واستقراره، وتجنيب البلاد والمنطقة الصراعات العسكرية.



ف.ا