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الخميس, 09 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 11:22 ص

العاهل الاردني يؤكد تضامنه مع العراق وحكومته وشعبه في مواجهة التحديات

العاهل الأردني

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله بن الحسين.

 واكد العاهل الاردني/ حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء/  عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتضامنه مع العراق وحكومته وشعبه في مواجهة التحديات ودعمه لأمنه واستقراره وسيادته الوطنية ، وأهمية التشاور والتعاون لإبعاد خطر الحرب عن شعوب ودول المنطقة من أجل تحقيق السلم وتجنب المزيد من التصعيد والتوتر ، وعبّر جلالته عن تفهمه للصعوبات التي يمر بها العراق واستعداده لبذل كل الجهود لنزع فتيل الازمة والتهدئة ومنع الحرب.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالعلاقات والتعاون المشترك القائم بين البلدين الجارين الشقيقين وشكره لمواقف المملكة الداعمة للعراق ، وأكد ان الحكومة العراقية تبذل كل مابوسعها لجلب السلام والاستقرار  للمنطقة والإسهام الفعّال في جهود التهدئة ونزع فتيل الأزمة الراهنة .

ف.ا
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