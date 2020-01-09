برهم صالح يؤكد خلال لقائه السفير البريطاني أهمية العمل والتنسيق المشترك لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية العمل والتنسيق المشترك بين العراق وبريطانيا لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، والتعاون من أجل ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ،.



واشار صالح خلال لقائه السفير البريطاني ستيفن هيكي ،، الى ضرورة إيقاف الخروقات لسيادة البلد، ومنع تحوله الى ساحة لتصفية الصراعات بين أطراف إقليمية ودولية





من جانبه أكد السفير البريطاني ، دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق، مشيرا الى أهمية ضبط النفس والركون الى الحوار البنّاء بدلاً عن التصعيد في التعامل مع الأوضاع البالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة حاليا.

ف.ا