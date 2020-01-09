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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 11:03 ص

خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء

خلية الاعلام الامني

اكدت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخين نوع كاتيوشا،  داخل المنطقة الخضراء  دون وقوع خسائر بشرية".

وقال مصدر امني ان الصاروخين وقعا بالبناية جديدة للامانة العامة لمجلس الوزراء قرب السفارة الامريكية.

ف.ا
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