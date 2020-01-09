خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء

اكدت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخين نوع كاتيوشا، داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية". وقال مصدر امني ان الصاروخين وقعا بالبناية جديدة للامانة العامة لمجلس الوزراء قرب السفارة الامريكية. ف.ا Copy أخبار متعلقة عاجل.. معظم دول التحالف تؤكد عدم سقوط إصابات جراء الهجوم الإيراني في العراق اللواء الرئاسي يتواطىء مع مليشيات تنظيم ماعش الإرهابي ويدخل كل عناصره المسلحة داخل المنطقة الخضراء عاجل.. سماع دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء في بغداد سقوط صاروخي كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخ كاتيوشا مقتل جندي بسقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء