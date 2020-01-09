الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للحوار غير المشروط مع ايران



اكدت الولايات المتحدة الامريكية استعدادها للحوار غير المشروط مع طهران لتجنب التصعيد.



وذكرت في رسالة للامم المتحدة /حسب رويترز/ ان قتل سليماني كان دفاعا عن النفس.



واضافت انها مستعدة لاتخاذ اجراء جديد في الشرق الاوسط لحماية جنودها ومصالحها.



ف.ا