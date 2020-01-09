الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للحوار غير المشروط مع ايران

اكدت الولايات المتحدة الامريكية استعدادها للحوار غير المشروط مع طهران لتجنب التصعيد. وذكرت في رسالة للامم المتحدة /حسب رويترز/ ان قتل سليماني كان دفاعا عن النفس. واضافت انها مستعدة لاتخاذ اجراء جديد في الشرق الاوسط لحماية جنودها ومصالحها. ف.ا Copy أخبار متعلقة السويد تؤكد استعدادها المساهمة في إعمار نينوى بومبيو عن تظاهرات إيران: الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني العلاقات الخارجية النيابية بصدد استضافة وزير الخارجية .. لهذا السبب السفارة البريطانية: التظاهرات السلمية حق من حقوق الشعب العراقي والعنف ضد المتظاهرين غير مقبول الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالعمل مع الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لاعادة الاستقرار إلى مختلف مناطق العراق الأقوال تناقض الأفعال.. السفير الإيراني: لا نريد توريط بغداد في مشاكلنا مع أميركا!