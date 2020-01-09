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الخميس, 09 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 10:40 ص

تصاعد التوتر بعد مقتل سليماني يكبل شركات الطيران نفقات باهظة

جنازة سليماني

تسببت واقعة مقتل قاسم سليماني قاد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري ، في تكبيل شركات الطيران نفقات باهظة، بسبب تغيير كثير من المسارات الجوية، وعدم مرور الطيران فوق إيران والعراق.
وذكرت تقارير معلوماتي أن الشركات، بالفعل تكلفت كثير من الأموال بداية من  تكاليف وقود  التي ارتفعت بسبب تفادي رحلاتها المجال الجوي فوق إيران والعراق.

وستعمل هذه الزيادة على إرباك كثير من الشركات، وكثرة الضغوط المالية في قطاع يكابد بالفعل آثار وقف تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس.
وكانت شركات مثل لوفتهانزا الألمانية و”إير فرانس” الألمانية و”كيه.ال.ام” الهولندية والخطوط الجوية السنغافورية والماليزية قد غيرت  مسارات رحلاتها فوق العراق وإيران، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.
وجاء قرار شركات، عقب إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين عراقيتن تستضيفان قوات أمريكية في العراق، فجر أمس الأربعاء.

وتحطمت طائرة أوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخميني في العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن، مع عمليات إطلاق الصواريخ، لكن سبب الحادث غير واضح بعد.

ع د
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