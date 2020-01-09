التربية تعلن انتظام الدوام في المدارس بنسبة 98%

أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن انتظام الدوام في مدارس بغداد بنسبة 98 بالمئة، مشيرة إلى أنها تعمل على متابعة الوضع التربوي في مدارس بابل وذي قار من اجل انتظام الدوام فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق عبد القادر السعدون في تصريح له إن “الوزارة تابعت من خلال جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي في المديريات انتظام الدوام في المدارس”، مؤكدا “انتظامه بنسبة 98 بالمئة في بغداد وهناك اقبال من قبل الطلبة على الدوام لاكمال المنهاج الدراسي الخاص بالفصل الاول والاستعداد لامتحانات نصف السنة”.

وأضاف السعدون، أن “الوزارة تعمل على عقد اجتماعات دورية اسبوعيا ما بين المديرية العامة للتقويم والامتحانات والمدراء في المديريات العامة والمديرية العامة للاشراف التربوي لتنفيذ الخطة الخاصة بالامتحانات النصفية، لاسيما القرار الخاص بالعطلة الربيعية التي سيتم حسمها خلال مدة الامتحانات وتبليغ الطلبة بذلك من خلال المدارس والمديرية وتسجيل نسبة المشاركة في امتحانات نصف السنة”.

واشار السعدون الى ان “الوزارة تعمل على متابعة الوضع التربوي في مدارس بابل وذي قار من اجل انتظام الدوام فيها، وتأمين المدارس والاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الامنية في المحافظات”.

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