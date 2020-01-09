الاقتصاد النيابية : اتفاقية الصين لن تتوقف رغم توتر الأوضاع في المنطقة

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، ان الاتفاقية العراقية الصينية لن تتوقف او تتعطل جراء التصعيد الحاصل وتوتر الأوضاع في المنطقة، مبينة ان هناك تجار يسعون لهذا التصعيد من اجل تحقيق المكاسب على حساب الشعب العراقي.



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودة في تصريح لـها ، ان “الاتفاقيات مابين الدول يجب ان تحترم، وماحصل من تصعيد وتهديد بفرض العقوبات على العراق على الرغم من عدم وجود جدية لفرضها بشكل واقعي، وحتى ان فرضت فأن الاتفاقية الموقعة مع الصين لن تلغى”.



وأضافت ان “الكثير من التحديات تواجه الحكومة فيما يتعلق بالبطالة وقلة فرص العمل وتوقف الزراعة والصناعة، مادفع العراق للبحث عن بدائل أخرى لغرض التنويع وانعاش الواقع الاقتصادي، من خلال التوجه نحو الجهات التي تخدم العراق”، مؤكدة ان “الاتفاقية مع الصين مفيدة للعراق كونها تتعامل بالنفط مقابل تنفيذ المشاريع”.



ودعت جودة الى “الابتعاد عن التهويل وتأجيج الشارع بالترويج للعقوبات والأزمات الاقتصادية”، مبينة ان “هناك جهات تجارية تسعى للتصعيد من اجل تحقيق الأرباح على حساب الشعب العراقي”.

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