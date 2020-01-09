بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 09 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
خبير امني: الحكومة المستقلية عاجزة عن حفظ السيادة العراقية من التدخلات والصراع الاقليمي والدولي اليابان تؤيد قرار الولايات المتحدة بالرد بشكل مدروس على الهجمات الصاروخية الإيرانية مصرع واصابة اكثر من 40 شخصا بانقلاب حافلة شمالي ايران مقتل وإصابة 4 منتسبين في هجوم داعشي ضمن الحدود العراقية - السورية مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الـ /25 / مليون دينار لموظفي الدولة قائد عسكري امريكي : الهجوم الايراني كان يهدف لقتل جنودنا في عين الاسد غربي الانبار عاجل.. مصدر خاص: حسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وزير الخارجية :لقائي اليوم مع اوغلو سيشهد التباحث في شؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا احترام السيادة .. على اجنحة الصواريخ !! زراعة "الرقي" في ديالى.. الاعلى منذ عشر سنوات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 09 كانون الثاني 2020 10:19 ص

وزير الدفاع الأمريكي: سنحافظ على هذا المستوى من الردع ضد الفصائل الإرهابية الإيرانية

اسبر

 أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي، فإن الولايات المتحدة “استعادت مستوى من الردع” بمواجهة إيران.
وقال إسبر للصحافيين، إنه “بالضربات التي نفذناها ضد كتائب حزب الله في أواخر كانون الأول، ثم بعمليتنا ضد سليماني، أعتقد أننا استعدنا مستوى من الردع معهم”، مضيفاً “لكننا سنرى. المستقبل سيخبرنا”.
لكنّ الوزير لم يستبعد أن تشنّ فصائل شيعية، “سواء أكانت تقودها إيران مباشرة أم لا”، مزيداً من الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق.
وأكد إسبر أنه سيتعين على القوات الأمريكية “الرد بحزم لضمان الحفاظ على هذا المستوى من الردع”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الشهداء

خبير سياسي : العنتريات والمزايدات تسببت في دمار العراق.. والمواطن يدفع الثمن 09 كانون الثاني 2020 12:44 م

الصواريخ الإيرانية

واشنطن بوست: إيران اختارت أهدافها بدقة لتفادي وقوع أى خسائر وتجنبت المواجهة 09 كانون الثاني 2020 12:39 م

عاجل 1

عاجل.. مصدر خاص: حسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل 09 كانون الثاني 2020 12:35 م

محمد علي الحكيم

وزير الخارجية :لقائي اليوم مع اوغلو سيشهد التباحث في شؤون المنطقة بما فيها الوضع الحالي المتأزم بين ايران وامريكا 09 كانون الثاني 2020 12:34 م

الهجوم الايراني على العراق

مراقبون: ضربات إيران للقواعد العسكرية الأمريكية شكلية لحفظ ماء الوجه فقط 09 كانون الثاني 2020 12:33 م

ارتفاع سعر الذهب

كم يمتلك العراق من العملة الصعبة والذهب لمواجهة عقوبات مفترضة ؟ 09 كانون الثاني 2020 12:20 م

إياد علاوي

علاوي : هل علمتم الان لماذا يتظاهر العراقيون في الساحات ؟ 09 كانون الثاني 2020 12:16 م

اللجنة المالية النيابية

المالية النيابية تكشف سبب تأجيل الحكومة ارسال الموازنة الى البرلمان 09 كانون الثاني 2020 12:13 م

التعليقات