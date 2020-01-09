وزير الدفاع الأمريكي: سنحافظ على هذا المستوى من الردع ضد الفصائل الإرهابية الإيرانية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي، فإن الولايات المتحدة “استعادت مستوى من الردع” بمواجهة إيران.

وقال إسبر للصحافيين، إنه “بالضربات التي نفذناها ضد كتائب حزب الله في أواخر كانون الأول، ثم بعمليتنا ضد سليماني، أعتقد أننا استعدنا مستوى من الردع معهم”، مضيفاً “لكننا سنرى. المستقبل سيخبرنا”.

لكنّ الوزير لم يستبعد أن تشنّ فصائل شيعية، “سواء أكانت تقودها إيران مباشرة أم لا”، مزيداً من الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق.

وأكد إسبر أنه سيتعين على القوات الأمريكية “الرد بحزم لضمان الحفاظ على هذا المستوى من الردع”.

ع د