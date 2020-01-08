بعد شائعة انسحابها.. سفارة أمريكا: ملتزمون بـ أمن الكويت

بعد تعرض وكالتها الرسمية للأنباء إلى اختراق، أدى إلى نشر حبر كاذب حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت، أكدت السفارة الأمريكية في الكويت، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت حليفتها في المنطقة.



وأكدت السفارة في بيان لها: «هذا لم يتغير ولن يتغير. تواصل السفارة الأمريكية في الكويت العمل بشكل طبيعي».



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يذكر أن الحكومة الكويتية قد نفت في وقت سابق الأنباء التي تم تداولها عن انسحاب القوات الأمريكية من بلادها، وأكدت الحكومة الكويتية أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية حول الإنسحاب الأمريكي غير صحيح، نظرا لـ اختراق حسابها على «تويتر».



ونقل الخبر الذي تم بثه تصريحات على لسان وزير الدفاع الكويتي، أحمد المنصور، يفيد بتلقيه رسالة من قائد القوات الأمريكية بإنسحاب قواته في غضون الثلاثة أيام المقبلة من معسكر عريفجان، وهو ما نفته الكويت مجددا لتؤكد عدم صحة ذلك، وبعد نشر الخبر قامت الوكالة الرسمية لاحقا بحذف الخبر الذي تداوله عددا كبيرا من وسائل الإعلام