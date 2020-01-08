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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 08 كانون الثاني 2020 04:28 م

المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة التحرير.. ونشطاء يسخرون: لماذا صواريخ إيران لا تسقط إلا في العراق؟

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واصل المتظاهرون، العراقيون التوافد إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ومقتربات الخلاني مع استمرار غلق الجسور الثلاثة.

وأكد نشطاء، أن المتظاهرين يتمركزن في المطعم التركي ومرآب السنك وجسري السنك والجمهورية عن الخطوط الأولى اما ساحة الوثبة وجسر الأحرار، تشهد توافد أعداد قليلة ولا يوجد أي احتكاك منذ أكثر من ٥ أيام.

وأشاروا إلى أن حواجز التفتيش موجودة من قبل المتظاهرين والقوات الأمنية عند كل مدخل يؤدي إلى ساحات التظاهر.

بينما أكد النشطاء أن اختيار الأراضي العراقية ساحة للصراع بين طهران وواشنطن ليس مصادفة، سبقت ذلك صراعات لم تجتذب الرأي العام كما فعلت الصواريخ.

وأضاف النشطاء، أنه توجد قواعد عسكرية أمريكية أقرب إلى إيران من القواعد الأمريكية في العراق، فلماذا لا تسقط صواريخ إيران إلا في العراق.

وأكدوا أن ذلك يرجع إلى ضعف السلطة الحاكمة في العراق، وأن إيران تسيطر على تلك السلطة بالكامل فالرئاسات الثلاث في العراق يخضعون بالأمر المباشر إلى نظام الملالي في إيران.

وأضافوا كذلك قيام إيران بتأسيس العديد من الميليشيات الإرهابية في العراق كالحشد الشعبي وعصائب أهل الحق وبدر وحركة النجباء وحزب الله العراقي وغيرها من الميليشيات الإرهابية في العراق.

رجح ناشطون أن يشهد العراق تصعيدا للاحتجاجات خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن أمهل المحتجون رئيس الجمهورية برهم صالح ثلاثة أيام، حتى العاشر من يناير، لتعيين رئيس وزراء مؤقت يتوافق مع الشروط التي حددوها في بيان صدر الاثنين، ووصف السلطة بأنها "عدوة الشعب".

وأكد النشطاء، أن المتظاهرين سيصعدون من وتيرة الاحتجاجات إذا لم يتم تلبية المطالب ضمن المهلة المحددة بـ 3 أيام، وستعود التظاهرات إلى سابق عهدها كما كانت في أكتوبر الماضي.

وقال النشطاء، إن الأجهزة الرسمية تحاول النيل من المتظاهرين من خلال اتهامهم بالعمالة للسفارات الأميركية والبريطانية، مؤكدا أن العراقيين الذين يتظاهرون لا يريدون سوى عراق حر وديمقراطي بعيدا عن أصحاب المصالح الباحثين عن منافع شخصية أو منافع لجهات ودول أخرى.

وأضافوا أن هناك ميليشيات مسلحة موالية لإيران تصدر تصريحات وبيانات تسعى إلى "ركوب موجة التظاهرات" مثل التيار الصدري، الذي يقدم نفسه على أنه مع المتظاهرين، في الوقت الذي يقوم بعض عناصره بحملات اعتقالات تعسفية وترهيب تجاه المحتجين.

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