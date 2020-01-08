بعد استغلال مقتل سليماني و المهندس .. القوى الشيعية هل تركب موجة الصواريخ الايرانية ؟!



غطت الاحداث والتطورات التي تلت وترتبت على الضربة الامريكية في مطار بغداد ومقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والرد الايراني عليها ، على عموم المشهد السياسي العراقي ، خصوصا بعد تصويت مجلس النواب على قرار باخراج القوات الامريكية من العراق .. وتراجعت الى الوراء ملفات مهمة ومصيرية تتعلق بمستقبل العراق ومطالب جماهيره المنتفضة في الساحات منذ اكثر من ثلاثة اشهر ..



الساحة السياسية الان منشغلة بتداعيات القصف الامريكي والرد الايراني عليه وموقف العراق من هذا وذاك ، لاسيما بعد تلويح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "غير مسبوقة " على العراق في حال مضت حكومته في مشروعها باخراج قوات بلاده ، وتحميل العراق تبعات مالية وتعويضات باهضة ..



كل هذا يحدث والعراق يعيش ازمة حقيقية ، اطرافها شعب يبحث عن حقوقه الضائعة وحكومة لتصريف الاعمال بلا صلاحيات واحزاب متنفذة متمسكة بمصالحها ومكاسبها ولا تريد ان تتنازل عنها ، فضلا عن التهديدات الامنية المتزايدة بتصاعد نشاط داعش في عدد من المحافظات ..



وحل الازمة يكمن بداية بتشكيل الحكومة المؤقتة المفترض بها ان تمهد لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة ، حسب مطالب المتظاهرين وما توافقت عليه الكتل السياسية .



وتضاربت الاقوال حول مدى ما توصلت اليه المفاوضات بشأن اختيار رئيس جديد للوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي ، فهناك من يقول انها توقفت بفعل الانشغال بتداعيات التوتر الامريكي الايراني ، وهناك من يقول ان المفاوضات والمباحثات مستمرة بهذا الشأن ، وبين الرأيين من يقول ان المفاوضات موجودة ولكن بدرجة اندفاع واهتمام اقل من السابق ..



وحسب مصادر سياسية فان الموضوع الاكثر اهمية الان هو اخراج القوات الامريكية من العراق ، وان موضوع تشكيل الحكومة المؤقتة لم يعد يتصدر المشهد السياسي ، خصوصا وان مقاطعة الاكراد والسنة الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، خلقت قطيعة مع باقي الكتل بشأن اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.



ضمن هذا السياق قال النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي:" ان الحوارات الخاصة بتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء، قد توقفت بسبب تداعيات حادثة مطار بغداد".



واضاف الزيادي :" ان انشغال القوى السياسية بمسألة السيادة العراقية والانتهاك الذي تعرض له البلد بعد اغتيال المهندس و سليماني ومرافقيهم ، تصدر الاهتمام في الفترة الأخيرة ".



في مقابل ذلك هناك اشارات الى ان القوى السياسية عادت الى الحديث عن اختيار رئيس وزراء بديل عن المستقيل عادل عبد المهدي ، على الرغم من الانشغال بقضية الصراع الايراني الامريكي وتأثيره على العراق ..



فقد حاول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعادة موضوع تشكيل الحكومة الى واجهة المشهد، باجراء مباحثات بهذا الخصوص مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.



وناقش الاثنان :" ملف تشكيل كابينة حكومية متوافقة مع تطلعات ابناء الشعب"، حسب بيان لمكتب الحلبوسي ، اضافة الى بحث تطورات الاوضاع السياسية والامنية التي تشهدها البلاد والمنطقة .



ضمن هذا السياق ايضا اكد النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان ان تحالف البناء مازال يواصل تحركاته لحسم منصب رئيس الوزراء واختيار شخصية من مجموعة مرشحين ليشغل هذا المنصب".



واوضح الشعلان :" ان تقديم الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء الجديد، سيكون بعد المشاورات والتباحث مع الكتل الاخرى بشأن عدد من المرشحين لاختيار احدهم وتقديمه الى رئيس الجمهورية لتكليفه بمهمة رئاسة الحكومة الجديدة"، مشيرا الى :" ان المشاورات مازالت جارية وقد تحسم خلال الاسبوع المقبل او الذي يليه، خاصة ان البلد بحاجة الى رئيس وزراء جديد من اجل تنفيذ القرارات التي اتخذها البرلمان بشأن الوجود الاميركي داخل العراق".



القوى الشيعية تسعى لركوب الموجة والاستفادة من المعطيات المطروحة على الساحة وتسخيرها لصالحها ، باختيار مرشح لرئاسة الوزراء وفق المواصفات التي تريدها ..



النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي اكد :" ان اغتيال ابو مهدي المهندس وحد القوى الشيعية ، وان هناك توافقا شيعيا على اختيار رئيس الوزراء المقبل ".



وقال الموسوي :" في الفترة السابقة لم يكن هناك أي توافق على مرشح معين لرئاسة الوزراء ، لكن ما حدث أخيرا دفع باتجاه اتخاذ قرارات موحدة بين سائرون وقوى المكون الاخرى ، بالتوافق لاختيار رئيس الوزراء المقبل "...



واليوم بعد تعقد الموقف باطلاق ايران صواريخها على قواعد امريكية داخل الاراضي العراقية ، وطبيعة الرد المحتمل والمتوقع من جانب اميركا ، كيف سيكون المشهد العراقي ، وما هو مصير ملف تشكيل الحكومة ، وهل ستستطيع القوى الشيعية ركوب " موجة الصواريخ الايرانية " مثلما ركبت موجة القصف الامريكي ..



ف.ا