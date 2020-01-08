بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 08 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 كانون الثاني 2020 04:16 م

عاجل.. الحلبوسي يدين الانتهاك الايراني لسيادة العراق ويدعو الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة

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عاجل.. الحلبوسي يدين الانتهاك الايراني لسيادة العراق ويدعو الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة

ع د

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