اسبانيا تسحب "معظم " جنودها من العاصمة بغداد





اعلنت وزارة الدفاع الاسبانية، عن سحب معظم جنودها الموجودين في العاصمة بغداد، ضمن اطار بعثة حلف شمال الاطلسي (الناتو)، لدواعٍ امنية.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي ، انها نقلت 10 من اصل 13 من جنودها في بغداد الى الكويت، مبينة :" ان هذه الخطوة مرتبطة بقرار حلف الناتو سحب بعض عناصره بشكل مؤقت من العراق الى مناطق اخرى ، اثر المستجدات الاخيرة في المنطقة، عقب مقتل قاسم سليماني، في غارة امريكية قرب مطار بغداد الدولي".



واشار البيان، الى انه لا توجد اي تغييرات في ما يخص وضع 550 جندياً اسبانياً في احدى القواعد العسكرية جنوب شرق بغداد، ضمن اطار بعثة الناتو.



ف.ا