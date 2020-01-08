تحرك برلماني للضغط على الحكومة بشأن الموازنة

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، عن تحرك نيابي للضغط على الحكومة لارسال الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ الى مجلس النواب، مبينا :" ان هناك حاجة ملحة للوزارات والمحافظات للاسراع بتشريع الموازنة".



وقال ذيبان في تصريح صحفي :" ان الموازنة العامة تخص عامة الشعب والحكومة ، وتأخرها من قبل الحكومة سينعكس سلبا على حاجات المواطنين الاساسية ".



واضاف :" ان مجلس النواب بدأ بالضغط على الحكومة لارسال الموازنة الى اللجنة المالية ورئاسة المجلس لاتمام اقرارها ضمن الجلسات القادمة ".



واشار ذيبان الى :" ان بقاء الموازنة في ادراج الحكومة ليس في صالح الوزارات والمحافظات ، كون الكثير من المشاريع ستتوقف بسبب عدم تخصيص الاموال لها".

ف.ا