الحزب الاسلامي : العراق ليس طرفا باي صراع وعلى الرئاسات حفظ سيادته



اكد الحزب الاسلامي:" ان العراق ليس طرفاً في أي صراع " ، مطالبا الرئاسات كافة ببذل الجهد للحفاظ على السيادة.



وقال الحزب في بيان صحفي :" ان تطورات الاوضاع الاخيرة تبعث على القلق، لانها تجعل الاراضي العراقية ساحة لتبادل العمليات العسكرية من اطراف وجهات مختلفة"، داعيا الحكومة الى "الحفاظ على سيادة الاراضي العراقية وتغليب لغة العقل".



واشار الحزب الى :" ان السيادة الوطنية اليوم باتت تنتهك بشكل متكرر، وان اراضينا غدت عرضة لتبادل الهجمات، وتصفية الحسابات بشكل يستلزم التعامل معه بشكل عاجل" .



وطالب الحكومة والرئاسات كافة والسياسيين ، ببذل اقصى جهد من اجل الحفاظ على سيادة الارض العراقية،وتجنيب المنطقة الحروب"، داعيا الى عقد قمة تضم كل رؤساء دول المنطقة لمناقشة الازمة الراهنة، والابتعاد عن لغة التصعيد ، وتغليب لغة العقل والحوار .



ف.ا